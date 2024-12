6 pensow 1728 "Portret w młodych latach" (Wielka Brytania, Jerzy II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 6 pensow 1728 "Portret w młodych latach". Jest to srebrna moneta z okresu Jerzego II. Rekordowa cena należy do pozycji 430 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 3680 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2003.

