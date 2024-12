1 szeląg 1723 "Drugi typ portretu". "SS" i "C" w kątach (Wielka Brytania, Jerzy I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 szeląg 1723 "Drugi typ portretu". "SS" i "C" w kątach. Jest to srebrna moneta z okresu Jerzego I. Rekordowa cena należy do pozycji 51662 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2070 USD. Licytacja odbyła się 7 stycznia 2007.

Stan UNC (10) AU (8) XF (9) VF (23) F (9) FR (1) Brak oceny (1) Stan (slab) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (1) AU50 (1) Serwis NGC (11)

Sprzedawca Wszystkie firmy

BAC (4)

CNG (2)

Coin Cabinet (5)

DNW (5)

Emporium Hamburg (2)

Frühwald (1)

Grün (1)

Heritage (5)

Heritage Eur (2)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

Katz (1)

Künker (1)

London Coins (6)

Niemczyk (1)

NOONANS (3)

NumisCorner (1)

Numismatica Ars Classica (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (13)

Stanley Gibbons Baldwin's (5)