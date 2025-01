1 szeląg 1906 (Wielka Brytania, Edward VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 szeląg 1906 . Jest to srebrna moneta z okresu Edwarda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 62 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 300 GBP. Licytacja odbyła się 20 marca 2019.

Stan UNC (41) AU (17) XF (26) VF (9) F (1) Brak oceny (1) Stan (slab) MS66 (2) MS65 (5) MS64 (5) MS63 (12) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF40 (2) F12 (1) Serwis NNC (2) NGC (22) PCGS (5) ANACS (2)

