1 suweren 1907 (Wielka Brytania, Edward VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 suweren 1907 . Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 155 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1950 GBP. Licytacja odbyła się 13 września 2020.

Stan UNC (74) AU (26) XF (66) VF (41) F (3) Brak oceny (14) Stan (slab) MS64 (9) MS63 (25) MS62 (28) MS61 (4) AU58 (8) AU55 (3) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) Serwis NGC (49) PCGS (32)

