1/2 suwerena 1904 (Wielka Brytania, Edward VII)

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 suwerena 1904 . Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 139 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 1000 GBP. Licytacja odbyła się 15 czerwca 2017.

