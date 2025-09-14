flag
20 franków 1926 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1926 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1926 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC50,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1926
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1926 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3594 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 35 462 CHF. Licytacja odbyła się 26 października 2022.

Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS67 NGC
Cena
1708 $
Cena w walucie aukcji 1462 EUR
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Numismatic Fine Art GmbH - 14 czerwca 2025
SprzedawcaNumismatic Fine Art GmbH
Data14 czerwca 2025
StanUNC
Cena
955 $
Cena w walucie aukcji 775 CHF
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Rapp - 21 maja 2025
SprzedawcaRapp
Data21 maja 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 16 maja 2025
SprzedawcaSima Srl
Data16 maja 2025
StanMS65 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Katz - 15 maja 2025
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2025
StanMS67 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Nomisma - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaNomisma
Data12 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS67 PCGS
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaJerzykowski
Data6 kwietnia 2025
StanMS66 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data6 kwietnia 2025
StanMS67 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Aurora Numismatica - 18 marca 2025
SprzedawcaAurora Numismatica
Data18 marca 2025
StanMS67 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji WAG - 16 lutego 2025
SprzedawcaWAG
Data16 lutego 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji CNG - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCNG
Data18 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Via - 9 grudnia 2024
SprzedawcaVia
Data9 grudnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1926 B "Vreneli" na aukcji WAG - 14 września 2025
SprzedawcaWAG
Data14 września 2025
StanMS66 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1926 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1926 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 1000 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1926 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1926 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1926 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1926 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

