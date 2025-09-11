flag
20 franków 1909 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1909 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1909 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC400,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1909
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (61)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1909 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4835 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 3000 CHF. Licytacja odbyła się 21 maja 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
517 $
Cena w walucie aukcji 410 CHF
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 4 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
572 $
Cena w walucie aukcji 450 GBP
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 grudnia 2024
SprzedawcaLeu
Data10 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leland Little - 2 października 2024
SprzedawcaLeland Little
Data2 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 15 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Fellows Auctioneers Ltd - 29 lutego 2024
SprzedawcaFellows Auctioneers Ltd
Data29 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leu - 14 grudnia 2023
SprzedawcaLeu
Data14 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Katz - 19 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data19 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 22 września 2023
SprzedawcaHIRSCH
Data22 września 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaVL Nummus
Data22 kwietnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Leu - 14 marca 2023
SprzedawcaLeu
Data14 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Artemide Aste - 12 marca 2023
SprzedawcaArtemide Aste
Data12 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Inasta - 8 marca 2023
SprzedawcaInasta
Data8 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji Rzeszowski DA - 26 stycznia 2023
SprzedawcaRzeszowski DA
Data26 stycznia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1909 B "Vreneli" na aukcji WAG - 11 grudnia 2022
SprzedawcaWAG
Data11 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1909 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1909 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 370 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1909 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1909 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1909 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1909 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

