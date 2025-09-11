flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1908 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1908 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1908 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC355,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1908
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (49)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1908 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2890 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 16 973 CHF. Licytacja odbyła się 20 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
603 $
Cena w walucie aukcji 2200 PLN
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 24 maja 2025
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 24 maja 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data24 maja 2025
StanUNC
Cena
560 $
Cena w walucie aukcji 2100 PLN
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1908 B "Vreneli" na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1908 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1908 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 390 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1908 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1908 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1908 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1908 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
