flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1907 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1907 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1907 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC150,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1907
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (43)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1907 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2889 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 17 054 CHF. Licytacja odbyła się 20 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
713 $
Cena w walucie aukcji 2600 PLN
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
465 $
Cena w walucie aukcji 411 CHF
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 6 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data6 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 19 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data19 marca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Nihon - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNihon
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Soler y Llach - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 3 marca 2023
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 3 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data3 marca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Auction World - 29 stycznia 2023
SprzedawcaAuction World
Data29 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Rauch - 17 października 2021
SprzedawcaRauch
Data17 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 24 września 2021
SprzedawcaHIRSCH
Data24 września 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Aureo & Calicó - 15 września 2021
SprzedawcaAureo & Calicó
Data15 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Soler y Llach - 20 lipca 2021
SprzedawcaSoler y Llach
Data20 lipca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Via - 2 lipca 2021
SprzedawcaVia
Data2 lipca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji WAG - 13 czerwca 2021
SprzedawcaWAG
Data13 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Auctiones - 20 września 2020
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1907 B "Vreneli" na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1907 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1907 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 440 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1907 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1907 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1907 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1907 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet SzwajcariiKatalog monet KonfederacjaMonety Szwajcarii w 1907 rokuWszystkie szwajcarskie monetyszwajcarskie złote monetyszwajcarskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne