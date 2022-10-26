20 franków 1905 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1905 B "Vreneli" z okresu Konfederacja? Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1905 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 470 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1905 "Vreneli" z literami B? Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1905 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.