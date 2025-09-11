flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1904 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1904 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1904 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Münzenhandlung Erwin Dietrich AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC100,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1904
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (55)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1904 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24188 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 20 400 USD. Licytacja odbyła się 19 marca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaInasta
Data17 kwietnia 2025
StanAU
Cena
456 $
Cena w walucie aukcji 400 EUR
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
681 $
Cena w walucie aukcji 600 CHF
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Aureo & Calicó - 10 grudnia 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data10 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 7 lipca 2024
SprzedawcaErwin Dietrich
Data7 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Bolaffi - 10 czerwca 2024
SprzedawcaBolaffi
Data10 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 19 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data19 marca 2024
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 3 marca 2023
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 3 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data3 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 4 grudnia 2022
SprzedawcaErwin Dietrich
Data4 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 4 grudnia 2022
SprzedawcaErwin Dietrich
Data4 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Aureo & Calicó - 16 listopada 2022
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Auctiones - 18 września 2022
SprzedawcaAuctiones
Data18 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji Auction World - 17 lipca 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji WAG - 8 maja 2022
SprzedawcaWAG
Data8 maja 2022
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1904 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 13 marca 2022
SprzedawcaVL Nummus
Data13 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1904 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1904 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 1600 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1904 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1904 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1904 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1904 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet SzwajcariiKatalog monet KonfederacjaMonety Szwajcarii w 1904 rokuWszystkie szwajcarskie monetyszwajcarskie złote monetyszwajcarskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne