flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1903 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1903 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1903 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC200,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1903
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1903 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3557 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 7401 CHF. Licytacja odbyła się 25 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
329 $
Cena w walucie aukcji 290 CHF
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data11 lutego 2024
StanBrak oceny
Cena
345 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Numisbalt - 13 maja 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data13 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaVL Nummus
Data22 kwietnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji WAG - 11 grudnia 2022
SprzedawcaWAG
Data11 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Aureo & Calicó - 15 września 2021
SprzedawcaAureo & Calicó
Data15 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 25 czerwca 2021
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 25 czerwca 2021
SprzedawcaStack's
Data25 czerwca 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Auctiones - 20 września 2020
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Varesi - 5 maja 2020
SprzedawcaVaresi
Data5 maja 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Tauler & Fau - 18 lutego 2020
SprzedawcaTauler & Fau
Data18 lutego 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 9 lutego 2020
SprzedawcaVL Nummus
Data9 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Cayón - 18 października 2019
SprzedawcaCayón
Data18 października 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Rauch - 12 września 2019
SprzedawcaRauch
Data12 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Bereska - 8 września 2019
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Bereska - 8 września 2019
SprzedawcaBereska
Data8 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 6 września 2018
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 6 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data6 września 2018
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1903 B "Vreneli" na aukcji HERVERA - 12 lipca 2018
SprzedawcaHERVERA
Data12 lipca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1903 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1903 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 310 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1903 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1903 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1903 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1903 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet SzwajcariiKatalog monet KonfederacjaMonety Szwajcarii w 1903 rokuWszystkie szwajcarskie monetyszwajcarskie złote monetyszwajcarskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne