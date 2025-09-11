flag
20 franków 1902 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1902 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1902 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC600,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1902
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1902 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 470 z aukcji WAG online Auktionen oHG której łączna cena osiągnęła 1250 EUR. Licytacja odbyła się 12 lutego 2023.

Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
603 $
Cena w walucie aukcji 2200 PLN
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
750 $
Cena w walucie aukcji 750 USD
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Tauler & Fau - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data24 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 29 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Gorny & Mosch - 12 listopada 2024
SprzedawcaGorny & Mosch
Data12 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 4 lipca 2024
SprzedawcaHeritage
Data4 lipca 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 27 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data27 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 13 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 30 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 14 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data14 grudnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Katz - 19 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data19 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Nomisma - 27 października 2023
SprzedawcaNomisma
Data27 października 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1902 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1902 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1902 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 520 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1902 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1902 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1902 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1902 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

