20 franków 1901 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1901 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1901 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC500,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1901
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1901 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 790 z aukcji WAG online Auktionen oHG której łączna cena osiągnęła 1000 EUR. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2022.

SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
SprzedawcaCOINSNET
Data24 maja 2025
StanUNC
641 $
Cena w walucie aukcji 2400 PLN
SprzedawcaRauch
Data29 marca 2025
StanXF
555 $
Cena w walucie aukcji 510 EUR
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
SprzedawcaInasta
Data5 września 2024
StanAU
SprzedawcaCieszyńskie CN
Data26 maja 2024
StanUNC
SprzedawcaCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Data1 marca 2024
StanAU
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanVF
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanXF
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanAU
SprzedawcaKatz
Data16 sierpnia 2023
StanXF
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanUNC
SprzedawcaRzeszowski DA
Data23 kwietnia 2023
StanXF
SprzedawcaLeu
Data14 marca 2023
StanVF
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data15 grudnia 2022
StanUNC
SprzedawcaWAG
Data11 grudnia 2022
StanXF
SprzedawcaHIRSCH
Data24 września 2021
StanAU
SprzedawcaAureo & Calicó
Data15 września 2021
StanXF
SprzedawcaSoler y Llach
Data20 lipca 2021
StanXF
Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1901 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1901 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 400 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1901 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1901 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1901 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1901 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

