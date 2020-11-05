20 franków 1899 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)
Zdjęcie: Leu Numismatik
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga6,45 g
- Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
- Średnica21 mm
- RantOzdobny
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC300,000
Opis
- KrajSzwajcaria
- OkresKonfederacja
- Nominał20 franków
- Rok1899
- MennicaBerno
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1899 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32 z aukcji Lugdunum GmbH której łączna cena osiągnęła 1180 CHF. Licytacja odbyła się 5 listopada 2020.
Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1899 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?
Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1899 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 400 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1899 "Vreneli" z literami B?
Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1899 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1899 i znakiem B "Vreneli"?
Aby sprzedać 20 franków 1899 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.