SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1899 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1899 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1899 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Leu Numismatik

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC300,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1899
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
483 $
Cena w walucie aukcji 1950 PLN
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
483 $
Cena w walucie aukcji 1950 PLN
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 23 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji ibercoin - 21 marca 2024
Sprzedawcaibercoin
Data21 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Jean ELSEN - 17 czerwca 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data17 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaVL Nummus
Data22 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji WAG - 11 grudnia 2022
SprzedawcaWAG
Data11 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Leu - 21 sierpnia 2022
SprzedawcaLeu
Data21 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji WAG - 13 marca 2022
SprzedawcaWAG
Data13 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji WAG - 9 stycznia 2022
SprzedawcaWAG
Data9 stycznia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 24 września 2021
SprzedawcaHIRSCH
Data24 września 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Aureo & Calicó - 15 września 2021
SprzedawcaAureo & Calicó
Data15 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Soler y Llach - 20 lipca 2021
SprzedawcaSoler y Llach
Data20 lipca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Nomisma - 24 stycznia 2021
SprzedawcaNomisma
Data24 stycznia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 21 października 2020
SprzedawcaSINCONA
Data21 października 2020
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji Varesi - 5 maja 2020
SprzedawcaVaresi
Data5 maja 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji London Coins - 1 marca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1899 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 24 marca 2019
SprzedawcaVL Nummus
Data24 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1899 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1899 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 400 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1899 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1899 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1899 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1899 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

