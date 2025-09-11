flag
20 franków 1897 B "Vreneli". Kontrsygnatura mały krzyż (Szwajcaria, Konfederacja)

Odmiana: Kontrsygnatura mały krzyż

Awers monety - 20 franków 1897 B "Vreneli" Kontrsygnatura mały krzyż - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1897 B "Vreneli" Kontrsygnatura mały krzyż - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC29

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1897
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (5)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1897 "Vreneli" ze znakiem B. Kontrsygnatura mały krzyż. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2120 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 200 000 EUR. Licytacja odbyła się 23 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1897 B "Vreneli" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanSP64 PCGS
Cena
215603 $
Cena w walucie aukcji 200000 EUR
Szwajcaria 20 franków 1897 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanUNC
Cena
189541 $
Cena w walucie aukcji 170000 CHF
Szwajcaria 20 franków 1897 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 23 maja 2012
SprzedawcaSINCONA
Data23 maja 2012
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1897 B "Vreneli" na aukcji Leu - 25 października 1999
SprzedawcaLeu
Data25 października 1999
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1897 B "Vreneli" na aukcji Leu - 25 października 1999
SprzedawcaLeu
Data25 października 1999
StanUNC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1897 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1897 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 170000 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1897 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1897 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1897 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1897 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

