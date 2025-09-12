flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1947 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1947 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1947 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,45 g
  • Czystego złota (0,1866 oz) 5,805 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC9,200,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1947
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (472)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1947 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3257 z aukcji Auktionshaus Christoph Gärtner której łączna cena osiągnęła 1640 EUR. Licytacja odbyła się 10 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanAU
Cena
551 $
Cena w walucie aukcji 440 CHF
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
551 $
Cena w walucie aukcji 440 CHF
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Naumann - 6 lipca 2025
SprzedawcaNaumann
Data6 lipca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Jean ELSEN - 14 czerwca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2025
StanMS65
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanAU
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1947 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1947 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1947 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 500 USD. Moneta zawiera 5,805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 684,97 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1947 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1947 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1947 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 20 franków 1947 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet SzwajcariiKatalog monet KonfederacjaMonety Szwajcarii w 1947 rokuWszystkie szwajcarskie monetyszwajcarskie złote monetyszwajcarskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne