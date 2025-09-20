flag
20 franków 1896 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1896 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1896 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC400,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1896
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (402)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1896 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2270 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 20 865 CHF. Licytacja odbyła się 14 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanAU
Cena
688 $
Cena w walucie aukcji 550 CHF
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
601 $
Cena w walucie aukcji 480 CHF
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanAU
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Nomisma Aste - 25 maja 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Nomisma Aste - 25 maja 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data25 maja 2025
StanMS65 NGC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Stack's - 16 maja 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanMS62 ICG
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Rhenumis - 15 maja 2025
SprzedawcaRhenumis
Data15 maja 2025
StanXF
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Rauch - 29 marca 2025
SprzedawcaRauch
Data29 marca 2025
StanVF
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 20 września 2025
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data20 września 2025
StanMS61 PCGS
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanXF
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji V. GADOURY - 3 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 października 2025
StanUNC
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1896 B na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanMS65 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1896 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1896 Konfederacja ze znakiem B wynosi 630 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1896 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1896 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1896 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1896 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
