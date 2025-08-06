flag
20 franków 1895 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC200,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1895
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1895 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 61329 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 720 USD. Licytacja odbyła się 6 sierpnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
601 $
Cena w walucie aukcji 480 CHF
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji KM NUMIS - 11 czerwca 2025
SprzedawcaKM NUMIS
Data11 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji HIRSCH - 8 maja 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Nomos - 23 lutego 2025
SprzedawcaNomos
Data23 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Obolos - 23 lutego 2025
SprzedawcaObolos
Data23 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji WAG - 1 września 2024
SprzedawcaWAG
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji HIRSCH - 8 maja 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Auction World - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Heritage - 11 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanXF
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1895 B na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanMS62 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1895 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1895 Konfederacja ze znakiem B wynosi 550 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1895 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1895 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1895 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1895 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

