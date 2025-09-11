flag
20 franków 1894 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1894 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1894 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Leu Numismatik

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC121,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1894
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (94)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1894 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 13 z aukcji Lugdunum GmbH której łączna cena osiągnęła 1020 CHF. Licytacja odbyła się 18 grudnia 2019.

Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanAU
Cena
751 $
Cena w walucie aukcji 600 CHF
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanXF
Cena
470 $
Cena w walucie aukcji 448 EUR
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Rhenumis - 11 lipca 2024
SprzedawcaRhenumis
Data11 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Heritage - 6 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data6 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Istra Numizmatika - 4 maja 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data4 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Sovereign Rarities - 16 listopada 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data16 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Nomisma Aste - 12 listopada 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data12 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Numismatica Luciani - 10 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data10 listopada 2023
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Busso Peus - 2 listopada 2023
SprzedawcaBusso Peus
Data2 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji GINZA - 11 sierpnia 2023
SprzedawcaGINZA
Data11 sierpnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Jean ELSEN - 17 czerwca 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data17 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Teutoburger - 25 maja 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data25 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1894 B na aukcji Karamitsos - 19 marca 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data19 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1894 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1894 Konfederacja ze znakiem B wynosi 400 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1894 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1894 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1894 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1894 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
