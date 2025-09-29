flag
Szwajcaria Okres: 1850-2022

20 franków 1892 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1892 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1892 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC100,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1892
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (102)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1892 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2312 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 1350 AUD. Licytacja odbyła się 24 listopada 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
601 $
Cena w walucie aukcji 480 CHF
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Sartor Numismatica - 27 czerwca 2025
SprzedawcaSartor Numismatica
Data27 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Nomos - 23 lutego 2025
SprzedawcaNomos
Data23 lutego 2025
StanUNC
Cena
624 $
Cena w walucie aukcji 560 CHF
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Obolos - 23 lutego 2025
SprzedawcaObolos
Data23 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Coins and Medals - 24 stycznia 2025
SprzedawcaCoins and Medals
Data24 stycznia 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji HIRSCH - 27 września 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data27 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Heritage - 30 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Soler y Llach - 10 maja 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data10 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji GINZA - 13 kwietnia 2024
SprzedawcaGINZA
Data13 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Münzen Gut-Lynt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data7 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji WAG - 11 lutego 2024
SprzedawcaWAG
Data11 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Numismatica Luciani - 10 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data10 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji Teutoburger - 25 maja 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data25 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1892 B na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1892 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1892 Konfederacja ze znakiem B wynosi 390 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1892 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1892 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1892 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1892 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
