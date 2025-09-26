flag
20 franków 1891 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1891 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1891 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC100,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1891
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (98)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1891 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 11 z aukcji Lugdunum GmbH której łączna cena osiągnęła 1050 CHF. Licytacja odbyła się 18 grudnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 4 lipca 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data4 lipca 2025
StanXF
Cena
589 $
Cena w walucie aukcji 500 EUR
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji KM NUMIS - 11 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji KM NUMIS - 11 czerwca 2025
SprzedawcaKM NUMIS
Data11 czerwca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanUNC
Cena
673 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji HIRSCH - 8 maja 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Heritage - 5 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 20 października 2024
SprzedawcaPoznański Dom Aukcyjny
Data20 października 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji HIRSCH - 27 września 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data27 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Numismatica Luciani - 10 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data10 listopada 2023
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Heritage - 9 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Heritage - 29 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data29 czerwca 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Teutoburger - 25 maja 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data25 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1891 B na aukcji Auction World - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1891 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1891 Konfederacja ze znakiem B wynosi 540 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1891 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1891 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1891 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1891 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

