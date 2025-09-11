flag
20 franków 1890 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1890 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1890 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: WAG online Auktionen oHG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC125,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1890
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (104)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1890 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 231 z aukcji Hess Divo której łączna cena osiągnęła 1100 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanMS63 NGC
Cena
750 $
Cena w walucie aukcji 750 USD
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Teutoburger - 6 czerwca 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data6 czerwca 2025
StanXF
Cena
630 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Heritage - 5 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Erwin Dietrich - 7 lipca 2024
SprzedawcaErwin Dietrich
Data7 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Numisbalt - 12 maja 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data12 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji VL Nummus - 9 grudnia 2023
SprzedawcaVL Nummus
Data9 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Warin Global Investments - 6 grudnia 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data6 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Heritage - 30 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data30 listopada 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Numismatica Luciani - 10 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data10 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Heritage - 29 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data29 czerwca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji WAG - 4 czerwca 2023
SprzedawcaWAG
Data4 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Teutoburger - 25 maja 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data25 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1890 B na aukcji Numismatica Luciani - 11 marca 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data11 marca 2023
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1890 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1890 Konfederacja ze znakiem B wynosi 440 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1890 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1890 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1890 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1890 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

