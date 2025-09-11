flag
20 franków 1889 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1889 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1889 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC100,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1889
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (116)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1889 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30674 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2585 USD. Licytacja odbyła się 9 kwietnia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanVF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
444 $
Cena w walucie aukcji 420 EUR
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
440 $
Cena w walucie aukcji 410 EUR
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Negrini - 1 czerwca 2024
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Negrini - 1 czerwca 2024
SprzedawcaNegrini
Data1 czerwca 2024
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Stack's - 15 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Münzenonline - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji AURORA - 25 stycznia 2024
SprzedawcaAURORA
Data25 stycznia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Münzen Gut-Lynt - 26 listopada 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data26 listopada 2023
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Heritage - 23 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Numismatica Luciani - 10 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data10 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Leu - 13 lipca 2023
SprzedawcaLeu
Data13 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji Stephen Album - 21 września 2025
SprzedawcaStephen Album
Data21 września 2025
StanMS61 NGC
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1889 B na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1889 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1889 Konfederacja ze znakiem B wynosi 560 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1889 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1889 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1889 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1889 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

