20 franków 1888 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1888 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1888 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,224

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1888
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (211)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1888 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 573 z aukcji Sima Srl której łączna cena osiągnęła 22 000 EUR. Licytacja odbyła się 20 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Nomisma - 6 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data6 września 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
12564 $
Cena w walucie aukcji 11000 EUR
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
11483 $
Cena w walucie aukcji 9500 CHF
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanAU58 NGC
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Aurora Numismatica - 18 marca 2025
SprzedawcaAurora Numismatica
Data18 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Auctiones - 15 grudnia 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 grudnia 2024
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanAU
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanXF
Cena
Cena
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanXF
Cena
Cena
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji ANTIUM AURUM - 26 września 2025
SprzedawcaANTIUM AURUM
Data26 września 2025
StanUNC
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1888 B na aukcji Künker - 7 października 2025
SprzedawcaKünker
Data7 października 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1888 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1888 Konfederacja ze znakiem B wynosi 9000 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1888 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1888 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1888 i znakiem B?

Aby sprzedać 20 franków 1888 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

