flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

20 franków 1886 (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1886 - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1886 - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC250,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1886
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (215)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1886 . Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 126 z aukcji Auktionen Frühwald której łączna cena osiągnęła 3500 EUR. Licytacja odbyła się 5 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Nomisma - 6 września 2025
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Nomisma - 6 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data6 września 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data21 sierpnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
750 $
Cena w walucie aukcji 750 USD
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
700 $
Cena w walucie aukcji 700 USD
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
660 $
Cena w walucie aukcji 94000 JPY
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaInasta
Data17 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Coin Cabinet - 4 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 marca 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji CoinsNB - 18 stycznia 2025
SprzedawcaCoinsNB
Data18 stycznia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Rhenumis - 14 stycznia 2025
SprzedawcaRhenumis
Data14 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Teutoburger - 13 grudnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data13 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Numismatica Ranieri - 13 listopada 2024
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 7 listopada 2024
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data7 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Do aukcji
Szwajcaria 20 franków 1886 na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1886 z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1886 Konfederacja wynosi 490 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1886?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1886 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1886?

Aby sprzedać 20 franków 1886, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet SzwajcariiKatalog monet KonfederacjaMonety Szwajcarii w 1886 rokuWszystkie szwajcarskie monetyszwajcarskie złote monetyszwajcarskie monety o nominale 20 frankówAukcje numizmatyczne