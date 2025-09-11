flag
10 franków 1914 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 10 franków 1914 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 10 franków 1914 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Leu Numismatik

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga3,2258 g
  • Czystego złota (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC200,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał10 franków
  • Rok1914
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
SprzedawcaWójcicki
SprzedawcaPesek Auctions
Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1914 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1914 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 240 USD. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1914 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1914 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1914 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 10 franków 1914 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

