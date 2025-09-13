flag
10 franków 1913 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 10 franków 1913 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 10 franków 1913 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Leu Numismatik

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga3,2258 g
  • Czystego złota (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC600,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał10 franków
  • Rok1913
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (199)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 10 franków 1913 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2017 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1469 USD. Licytacja odbyła się 31 sierpnia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 240 CHF
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
277 $
Cena w walucie aukcji 220 CHF
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Heritage Eur - 19 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data19 maja 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 25 kwietnia 2025
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data25 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Schulman - 25 marca 2025
SprzedawcaSchulman
Data25 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Nomisma - 14 marca 2025
SprzedawcaNomisma
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 11 stycznia 2025
SprzedawcaVL Nummus
Data11 stycznia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Aurea - 12 grudnia 2024
SprzedawcaAurea
Data12 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Bertolami - 12 grudnia 2024
SprzedawcaBertolami
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Leu - 10 grudnia 2024
SprzedawcaLeu
Data10 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 listopada 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Rzeszowski DA - 10 listopada 2024
SprzedawcaRzeszowski DA
Data10 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Stephen Album - 22 września 2024
SprzedawcaStephen Album
Data22 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 17 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data17 lipca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Hermes Auctions - 11 lipca 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data11 lipca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Rhenumis - 11 lipca 2024
SprzedawcaRhenumis
Data11 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Hermes Auctions - 18 czerwca 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data18 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Szwajcaria 10 franków 1913 B "Vreneli" na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1913 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1913 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 270 USD. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1913 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1913 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1913 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 10 franków 1913 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

