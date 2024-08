25 centimos 1937 "Ibi" (Hiszpania, II Rzeczpospolita)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 25 centimos 1937 "Ibi". Jest to miedziana moneta z okresu II Rzeczypospolitej wybita w mennicy Ibi. Rekordowa cena należy do pozycji 254 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 400 GBP. Licytacja odbyła się 4 listopada 2020.

