8 reales 1814 c CJ "Typ 1809-1830" (Hiszpania, Ferdynand VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 8 reales 1814 ze znakiem c CJ. Jest to srebrna moneta z okresu Ferdynanda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 1633 z aukcji Aureo & Calicó, S.L. której łączna cena osiągnęła 800 EUR. Licytacja odbyła się 17 października 2018.

