2 escudo 1813 c CJ "Typ 1811-1833" (Hiszpania, Ferdynand VII)

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 2 escudo 1813 ze znakiem c CJ. Jest to złota moneta z okresu Ferdynanda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 32340 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2640 USD. Licytacja odbyła się 6 września 2018.

