1/2 escudo 1817 M GJ (Hiszpania, Ferdynand VII)

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 1/2 escudo 1817 ze znakiem M GJ. Jest to złota moneta z okresu Ferdynanda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 6344 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1850 EUR. Licytacja odbyła się 28 września 2011.

