2 maravedis 1832 (Hiszpania, Ferdynand VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 2 maravedis 1832 . Jest to miedziana moneta z okresu Ferdynanda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 208 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 55 GBP. Licytacja odbyła się 28 listopada 2023.

Stan UNC (2) AU (1) XF (9) VF (10) F (1) Stan (slab) MS64 (2) BN (2) Serwis NGC (2)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Aureo & Calicó (6)

Cayón (5)

Coin Cabinet (2)

CoinsNB (1)

Herrero (1)

ibercoin (4)

Silicua Coins (1)

Tauler & Fau (3)