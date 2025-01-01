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Schwarzburg-Rudolstadt
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Albert
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Monety Schwarzburg-Rudolstadt
Albert
Talar
Srebrne monety Talar Alberta - Schwarzburg-Rudolstadt
Talar 1867
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1867
13,151
1
214
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