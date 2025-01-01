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Schwarzburg-RudolstadtOkres:1808-1868 1808-1868

Srebrne monety Talar Alberta - Schwarzburg-Rudolstadt

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Talar 1867

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
186713,1511214
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