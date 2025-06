30 szylingów 1849 VS (Szlezwik-Holsztyn, Fryderyk VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Szarlezwik-Holsztyn 30 szylingów 1849 ze znakiem VS. Jest to srebrna moneta z okresu Fryderyka VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 160 z aukcji Bruun Rasmussen której łączna cena osiągnęła 25 000 DKK. Licytacja odbyła się 2 listopada 2020.

Stan PROOF (1) UNC (2) XF (1) Brak oceny (1) Stan (slab) MS62 (1) PF62 (1) Serwis NGC (2) PCGS (1)