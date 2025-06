5 szylingów 1844 VS (Szlezwik-Holsztyn, Chrystian VIII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Szarlezwik-Holsztyn 5 szylingów 1844 ze znakiem VS. Jest to srebrna moneta z okresu Chrystiana VIII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 10394 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 600 USD. Licytacja odbyła się 19 lutego 2025.

