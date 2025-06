Talar 1808 MF (Szlezwik-Holsztyn, Chrystian VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Szarlezwik-Holsztyn Talar 1808 ze znakiem MF. Jest to srebrna moneta z okresu Chrystiana VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3781 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1800 EUR. Licytacja odbyła się 29 września 2004.

