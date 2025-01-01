flag
Schaumburg-LippeOkres:1802-1865 1802-1865

Srebrne monety Talar Adolfa I - Schaumburg-Lippe

type-coin
type-coin

Talar 1865

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1865B7,0000395
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Schaumburg-LippeKatalog monet Adolfa IWszystkie Schaumburg-Lippe monetySchaumburg-Lippe monety o nominale TalarAukcje numizmatyczne