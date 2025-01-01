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Monety Schaumburg-Lippe
Adolf I
Talar
Srebrne monety Talar Adolfa I - Schaumburg-Lippe
Talar 1865
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1865
B
7,000
0
395
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