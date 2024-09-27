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Saksonia-Weimar-Eisenach Okres: 1807-1870 1807-1870

Srebrne monety Talar Karola Fryderyka - Saksonia-Weimar-Eisenach

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Talar 1841

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1841 A 1 282
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