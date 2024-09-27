Katalog
Szukaj
Aukcje
Taryfy
MENU
Katalog
Szukaj
Aukcje
Taryfy
Wsparcie
Konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Waluta
USD
Dolar amerykański
Euro
Funt szterling
Frank szwajcarski
Złoty polski
Rubel rosyjski
Język
Polski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Dolar amerykański)
EUR
(Euro)
GBP
(Funt szterling)
CHF
(Frank szwajcarski)
PLN
(Złoty polski)
RUB
(Rubel rosyjski)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Główna
Katalog
Monety saksonia-weimar-eisenach
Karol Fryderyk
Talar
Saksonia-Weimar-Eisenach
Okres:
1807-1870
1807-1870
Karol August
1807-1826
Karol Fryderyk
1830-1851
Karol Aleksander
1855-1870
Główna
Katalog
Monety saksonia-weimar-eisenach
Karol Fryderyk
Talar
Srebrne monety Talar Karola Fryderyka - Saksonia-Weimar-Eisenach
Talar 1841
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1841
A
1
282
Popularne sekcje
Katalog monet świata
Katalog monet Saksonii-Weimar-Eisenach
Katalog monet Karola Fryderyka
Wszystkie saksonia-weimar-eisenach monety
saksonia-weimar-eisenach monety o nominale Talar
Aukcje numizmatyczne
Najlepsze oferty
Varesi
Aukcja
27 wrz 2024
ACM Aste srl
Aukcja
19 wrz 2024
Katz Auction
Aukcja
26 sie 2024
Kategoria
Rok
Szukaj
Rok
Zamknąć
Saksonia-Weimar-Eisenach
Okres
1807-1870
Kategoria
Zamknąć
???
Saksonia-Weimar-Eisenach
Okres
1807-1870
Karol August
1807-1826
Karol Fryderyk
1830-1851
Karol Aleksander
1855-1870
Zostać partnerem
Email
*
Telefon
Organizacja
Osoba kontaktowa
Wysłać
Reklama
Email
*
Telefon
Organizacja
Osoba kontaktowa
Wysłać
Jak możemy pomóc?
Email
*
Imię
Pytanie
*
Załącz plik
Wybierz plik
Wysłać