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Saksonia-Weimar-Eisenach Okres: 1807-1870 1807-1870

Srebrne monety 1/48 talara Karola Fryderyka - Saksonia-Weimar-Eisenach

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1/48 talara 1831

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1831 0 6
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