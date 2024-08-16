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Saksonia-Weimar-Eisenach Okres: 1807-1870 1807-1870

Monety miedziane 1 1/2 feniga Karola Fryderyka - Saksonia-Weimar-Eisenach

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1 1/2 feniga 1830

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1830 0 3
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