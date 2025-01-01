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Monety Saksonia-Altenburg
Józef
1/6 talara
Srebrne monety 1/6 talara Józefa - Saksonia-Altenburg
1/6 talara 1841-1842
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1841
G
60,000
0
21
1842
G
60,000
0
18
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