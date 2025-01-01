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Saksonia-AltenburgOkres:1841-1865 1841-1865

Srebrne monety 1/6 talara Józefa - Saksonia-Altenburg

type-coin
type-coin

1/6 talara 1841-1842

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1841G60,0000211842G60,000018
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