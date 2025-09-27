flag
50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga6,45 g
  • Średnica25 mm
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał50 kopiejek
  • Rok1967
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (38)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1821 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 54 EUR. Licytacja odbyła się 11 czerwca 2022.

Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data24 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data3 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 6 marca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data6 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 20 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 25 lipca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 lipca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 13 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data13 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 9 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 26 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 października 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 20 lipca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanUNC
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 6 EUR
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 9 lutego 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 lutego 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 29 września 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data29 września 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS65 PCGS
Cena
57 $
Cena w walucie aukcji 54 EUR
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 50 kopiejek 1967 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" wynosi 6 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 kopiejek z datą 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać 50 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

