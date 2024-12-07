flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga14 g
  • Średnica33 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):9 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 343 z aukcji COINSTORE której łączna cena osiągnęła 22 EUR. Licytacja odbyła się 7 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 6 EUR
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji NUMMUS Olomouc - 10 kwietnia 2025
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji NUMMUS Olomouc - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaNUMMUS Olomouc
Data10 kwietnia 2025
StanPROOF
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 160 CZK
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanPF50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 16 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data16 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 13 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data13 października 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 9 grudnia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data9 grudnia 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 14 października 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data14 października 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" na aukcji Russiancoin - 30 września 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data30 września 2021
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" wynosi 9 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą"?

Aby sprzedać 3 ruble 1991 "50 lat zwycięstwa pod Moskwą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale 3 rubleAukcje numizmatyczne