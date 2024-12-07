3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1987 Związku Radzieckiego (ZSRR) "70 lat Rewolucji Październikowej" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.