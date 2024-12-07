flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga14 g
  • Średnica33 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1987
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (40)

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 341 z aukcji COINSTORE której łączna cena osiągnęła 58 EUR. Licytacja odbyła się 7 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanMS67 PCGS
Cena
26 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 4 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data4 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 24 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
61 $
Cena w walucie aukcji 58 EUR
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 7 lipca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 lipca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF68 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanMS67 PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanMS66 PCGS
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1987 Związku Radzieckiego (ZSRR) "70 lat Rewolucji Październikowej" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać 3 ruble 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

