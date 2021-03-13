flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga3,4 g
  • Średnica19,6 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał15 kopiejek
  • Rok1967
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1895 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 26 EUR. Licytacja odbyła się 13 marca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 31 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data31 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 25 lipca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 lipca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 13 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data13 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 9 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 9 lutego 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 lutego 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 6 listopada 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data6 listopada 2022
StanMS65 PCGS
Cena
20 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 9 czerwca 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data9 czerwca 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 2 września 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data2 września 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 14 marca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data14 marca 2021
StanMS65 PCGS
Cena
31 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS63 NGC
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 14 stycznia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data14 stycznia 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS63 NGC
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 25 czerwca 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data25 czerwca 2020
StanBrak oceny
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 17 października 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2019
StanUNC
Cena
Rosja 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 17 października 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2019
StanUNC
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 15 kopiejek 1967 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" wynosi 20 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 15 kopiejek z datą 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

