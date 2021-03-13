15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Russiancoin
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga3,4 g
- Średnica19,6 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał15 kopiejek
- Rok1967
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1895 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 26 EUR. Licytacja odbyła się 13 marca 2021.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 15 kopiejek 1967 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" wynosi 20 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 15 kopiejek z datą 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?
Aby sprzedać 15 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.