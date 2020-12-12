flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga2,05 g
  • Średnica17,2 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 kopiejek
  • Rok1967
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (27)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 427 z aukcji Holmasto której łączna cena osiągnęła 60 EUR. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanVF
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 12 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data12 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data10 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 25 lipca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 lipca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 13 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data13 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 maja 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data13 maja 2023
StanMS66 PCGS
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 6 listopada 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data6 listopada 2022
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 9 czerwca 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data9 czerwca 2022
StanBrak oceny
Cena
1 $
Cena w walucie aukcji 80 RUB
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 2 września 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data2 września 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 14 marca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data14 marca 2021
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanMS64 NGC
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 14 stycznia 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data14 stycznia 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS64 NGC
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 10 kopiejek 1967 Związku Radzieckiego (ZSRR) "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" wynosi 20 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 kopiejek z datą 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać 10 kopiejek 1967 "50-ta Rocznica Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

