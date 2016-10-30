5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel + brąz aluminiowy
- Waga6,25 g
- Średnica25 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC500,000
- Nakład BU50,000
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał5 rubli
- Rok1991
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1991 "Markur śruborogi (Czerwona księga)" ze znakiem ЛМД. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1340 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 11 EUR. Licytacja odbyła się 30 października 2016.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" wynosi 8 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1991 "Markur śruborogi (Czerwona księga)" z literami ЛМД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1991 z literami ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1991 i znakiem ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)"?
Aby sprzedać 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.