RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Monety i medale

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel + brąz aluminiowy
  • Waga6,25 g
  • Średnica25 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC500,000
  • Nakład BU50,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1991 "Markur śruborogi (Czerwona księga)" ze znakiem ЛМД. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1340 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 11 EUR. Licytacja odbyła się 30 października 2016.

Stan
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 18 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 września 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 24 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lipca 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
6 $
Cena w walucie aukcji 550 RUB
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Katz - 19 lipca 2023
SprzedawcaKatz
Data19 lipca 2023
StanUNC
Cena
8 $
Cena w walucie aukcji 7 EUR
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Rio de la Plata - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaRio de la Plata
Data31 sierpnia 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Rio de la Plata - 9 października 2021
SprzedawcaRio de la Plata
Data9 października 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Katz - 20 grudnia 2020
SprzedawcaKatz
Data20 grudnia 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Vila Rica Moedas Ltda - 15 grudnia 2020
SprzedawcaVila Rica Moedas Ltda
Data15 grudnia 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 19 marca 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data19 marca 2020
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 6 lutego 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lutego 2020
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 17 października 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2019
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2019
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Russiancoin - 20 marca 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data20 marca 2019
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Katz - 6 maja 2018
SprzedawcaKatz
Data6 maja 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" na aukcji Katz - 30 października 2016
SprzedawcaKatz
Data30 października 2016
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" wynosi 8 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1991 "Markur śruborogi (Czerwona księga)" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1991 z literami ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1991 i znakiem ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)"?

Aby sprzedać 5 rubli 1991 ЛМД "Markur śruborogi (Czerwona księga)", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

