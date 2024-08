Połtina (1/2 rubla) 1724 "Portret w antycznej zbroi". Portret nie dzieli napisu (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Połtina (1/2 rubla) 1724 "Portret w antycznej zbroi". Portret nie dzieli napisu. Jest to srebrna moneta z okresu Piotra I. Rekordowa cena należy do pozycji 1040 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 6000 EUR. Licytacja odbyła się 27 stycznia 2010.

