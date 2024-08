Rubel 1723 OK "Portret w płaszczu gronostajowym". Bez krzyża Andrzeja (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Rubel 1723 "Portret w płaszczu gronostajowym" ze znakiem OK. Bez krzyża Andrzeja. Jest to srebrna moneta z okresu Piotra I. Rekordowa cena należy do pozycji 8070 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 16 000 EUR. Licytacja odbyła się 8 października 2008.

